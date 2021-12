I due sono stati arrestati dai carabinieri.

Sono due i giovani arrestati dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia, protagonisti la scorsa notte di due furti aggravati.

I due ragazzi, un olbiese di 22 anni e un cittadino polacco di 23, già noti alle forze dell’ordine, sono entrati all’interno di due pizzerie, nel quartiere Poltu Quadu e di via Roma, sfondando le porte di ingresso e rubando prima diverse bottiglie di champagne e poi il fondo cassa e altre bottiglie di vino.

I due sono stati intercettati mentre scappavano a piedi. Mentre l’olbiese è stato bloccato dopo una breve corsa, il polacco è riuscito a nascondersi sotto un carro attrezzi parcheggiato in una delle parallele di via Roma, cercando di disfarsi del fondo cassa. I due ladri hanno agito sicuramente con insieme a un altro complice, il quale controllava il passaggio di persone e di forze dell’ordine, e che è in corso di identificazione.

Per i due giovani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, la direttissima è prevista per oggi.