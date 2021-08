Crescono i furti nella frazione di Olbia.

La frazione di Pittulongu è ormai sempre più presa di mira dai ladri. In questi giorni si sono verificati altri tre furti in alcune villette. I banditi sono entrati in azione due giorni fa, verso le 3 e mezza, facendo irruzione in una casa, incuranti della presenza dei proprietari al suo interno.

I malviventi hanno rubato denaro, una fede nuziale e altri effetti personali. I residenti, che dormivano, hanno scoperto l’amara sorpresa solo la mattina dopo e sporto denuncia. La stessa notte, i topi di appartamento, hanno svaligiato altre due case. Gli ignoti sono entrati alle 5 in due villette di via mar Adriatico. “In una di queste i proprietari non si sono accorti – racconta un testimone -, perché erano addormentati. Mentre, nell’altra si sono svegliati dal rumore”. I ladri hanno forzato porte e finestre e si sono introdotti all’interno delle case.

Visto il moltiplicarsi degli episodi, cresce la preoccupazione dei residenti, i quali hanno proposto di fare la ronda. La scorsa settimana, infatti, alcune telecamere, avevano filmato dei movimenti sospetti di un’auto e nella stessa notte un altro furto era andato a segno. L’intera frazione si fronteggia tra degrado e episodi di microcriminalità. “Noi siamo allarmati – ha dichiarato il presidente del comitato di quartiere Giorgio Deriu -. Non siamo più sicuri dentro le nostre case e questo è molto grave perché c’è chi ha anche bambini. Questo problema si era presentato anche nel 2016/17 e in quell’occasione avevamo fatto un progetto di videosorveglianza redatto da tecnici, per monitorare tutti gli ingressi dai quali c’è un via e vai continuo, sopratutto in estate. Purtroppo è rimasto lettera morta”.

