Scoprire il mondo con gli incontri romantici: cose che devi sapere

Le “coppie miste”, composte da due individui che hanno provenienze culturali e geografiche diverse, sono un fenomeno in crescita: questo per via dei flussi migratori ma anche dell’abitudine a viaggiare e dal fenomeno di internet che rende il mondo sempre più connesso.

Collisioni culturali: cose cui fare attenzione quando esci con qualcuno che appartiene a una cultura differente

L’amore è amore e su questo non si discute. E quando all’attrazione per una persona si unisce il fascino della scoperta di una nuova cultura, cioè di un nuovo mondo, la cosa si fa ancora più interessante. All’inizio, certo, è molto delicato: il rischio di offendere l’altro con comportamenti incompatibili con la sua cultura c’è. Ma è sempre meglio sbagliare e farsi una risata piuttosto che assumere atteggiamenti rigidi che nascondono stereotipi.

È sempre più facile, oggi, trovare appuntamenti con ragazze africane in Italia, specialmente online, i siti di incontri coinvolgono infatti persone da tutta la penisola e le isole, da tutti i ceti sociali e da tutte le provenienze etniche, perché sono un fenomeno in espansione che tocca un po’ tutti. Le etnie africane in particolare sono molto presenti nella nostra nazione e quindi niente di più facile che trovarsi faccia a faccia a bere un drink insieme a una persona di tale provenienza.

La prima cosa da tenere a mente è che molte di queste ragazze non saranno “di prima generazione” e perciò saranno assolutamente ben integrate con la realtà che vi circonda entrambi. Il primo madornale errore da evitare quando esci con qualcuno di una provenienza culturale diversa è dare per scontato che non comprenda e non sappia muoversi nel tuo mondo. Non è mai così. La diversità culturale è una ricchezza da scoprire piano piano e non dovrebbe essere la sola base di conversazione.

Il dating online può abbattere le barriere culturali e aiutare le persone a scoprire culture diverse

Secondo diversi studi il fenomeno del dating online (che non a caso abbiamo nominato prima) è molto importante per rendere la società sempre più multietnica e democratica. Gli studi condotti da prestigiose università statunitensi confermano infatti che i siti di incontri, progettati per enfatizzare le somiglianze di gusti e stili di vita delle persone, hanno il piacevole “effetto collaterale” di dimostrare quanto un italiano e una congolese, una cinese e un arabo possono essere incredibilmente simili. Magari tutte queste persone sono fan di Star Wars, oppure amano nuotare, o fanno lo stesso lavoro. Ecco come il dating online abbatte gli stereotipi attraverso il sentimento. E la cosa riesce bene, visto che le coppie multietniche e i matrimoni nati online sono sempre di più anche nei nostri territori.

Perché uscire con qualcuno che appartiene a una cultura diversa dalla tua può cambiarti la vita

Finora abbiamo parlato più di uguaglianza che di diversità. Perché la diversità culturale non è una curiosità o un giocattolo da parco divertimenti, ma è un’incredibile risorsa per la coppia matura e affiatata. Scoprirsi a partire dalle somiglianze per poi esplorare le differenze è secondo noi la prospettiva giusta per approcciare il tema delle coppie multiculturali. I portali di incontri incoraggiano questa prospettiva che ci sentiamo di confermare: conosciamoci a partire dal nostro piatto preferito, dall’amore per le lingue e per il viaggio, e solo dopo chiediamoci perché il/la nostro/a partner porta i capelli in un certo modo, o quale dio prega, o che cosa il suo Paese di origine racconta di lei o di lui.

Le coppie miste, allora, sono un fenomeno in crescita non solo perché il mondo è sempre più connesso, ma anche perché siamo sempre più capaci di trovare l’affinità nelle differenze.

