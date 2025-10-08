Furti e spaccate nel centro di Olbia, arrestato un 53enne

Arrestato un 53enne a Olbia.

Nelle prime ore di lunedì 6 ottobre, a Olbia, un’operazione condotta dai carabinieri ha portato all’arresto di un uomo di 53 anni, già noto alle Forze dell’Ordine. L’intervento è scaturito dall’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, al termine di una serie di indagini approfondite.

L’uomo è stato individuato durante un controllo notturno alla circolazione stradale, effettuato lungo alcune delle principali vie cittadine. Si trovava a bordo di un’auto insieme a un conoscente quando, nel tentativo di evitare l’arresto, ha fornito ai militari false generalità. L’escamotage, tuttavia, non è servito: i carabinieri lo hanno riconosciuto immediatamente, ponendo così fine al suo tentativo di sottrarsi alla cattura.

L’ordinanza restrittiva è giunta al termine di un’attività investigativa meticolosa condotta dai militari della stazione di Olbia Centro. Le indagini hanno permesso di accertare che l’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva più volte violato tale misura, oltre a essere coinvolto in una serie di furti con scasso commessi in abitazioni private e attività commerciali situate nel cuore della città.

Attraverso l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte durante l’inchiesta, gli investigatori sono riusciti a delineare un quadro probatorio solido, sufficiente a richiedere e ottenere la misura cautelare. Dopo l’arresto, il 53enne è stato trasferito nel carcere di Sassari-Bancali, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dei prossimi sviluppi dell’indagine.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui