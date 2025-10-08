Olbia, una montagna di rifiuti che cresce a Capo Ceraso

Rifiuti vicino alla spiaggia di Olbia.
A Capo Ceraso sta crescendo una discarica abusiva. A segnalarlo i residenti della zona, fortemente preoccupati dall’ennesimo danno ambientale a Olbia. ”Circa un mese fa è stata inviata una PEC al comune di Olbia segnalando la discarica abusiva”, fa sapere un residente via email.
Tuttavia, fanno sapere, che i rifiuti sono sempre là e che ”dopo un mese nulla e cambiato”. Nell’area, a poca distanza dalla spiaggia, è stato gettato di tutto. Dagli ombrelloni, alle sdraio da spiaggia, fino ai coperchi dei mastelli dei rifiuti. Molto del materiale è, infatti, purtroppo, in plastica e altri materiali altamente pericolosi per l’ambiente.