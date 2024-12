Furti nella zona industriale di Olbia, si indaga su alcuni giovani

I furti nella zona industriale di Olbia.

Quindici furti in poco più di un mese e danni per decine di migliaia di euro. La zona industriale di Olbia è al centro di un’ondata di raid notturni che ha colpito in particolare i titolari delle aree di servizio.

I carabinieri di Olbia sono al lavoro per individuare i responsabili e hanno già acceso i riflettori su alcuni pregiudicati. Stando a quanto riporta L’Unione Sarda, tra questi, un giovane già noto alle Forze dell’Ordine sarebbe già stato identificato come autore di almeno quattro furti ai danni della stessa stazione di servizio.

Secondo le indagini dell’Arma, il ragazzo, che era stato arrestato poche ore prima, avrebbe preso di mira ripetutamente l’area di servizio Q8, causando ingenti danni e sottraendo merce e oggetti di valore.

