5 eccellenze gastronomiche italiane molto amate all’estero

La cucina italiana all’estero è apprezzatissima, e questo non è certo un mistero. Della nostra tradizione piacciono i sapori decisi, la maestria di preparazione e l’altissima cura che si ha nel trattare le materie prime.



All’estero poi, amano in particolare alcune eccellenze gastronomiche, e non c’è affatto da stupirsi. Vediamo insieme alcune

Prosciutto di Parma DOP

Il prosciutto crudo di Parma DOP è una delle eccellenze italiane preferite non solo dagli italiani stessi, ma anche all’estero. Si tratta di un salume che viene prodotto ad un’altitudine che non supera mai i 900 metri, e che si caratterizza per l’altissima qualità della carne e per la sua corona, ossia il marchio impresso a fuoco che si trova solo sui prosciutti originali.



La denominazione di origine protetta (DOP) certifica la qualità di questo alimento dal 1996, ed è una garanzia in fatto di sapore e autenticità.

La pizza

Nel mondo non si può parlare di Italia senza inserire nel discorso anche la pizza. Questo è probabilmente il nostro piatto di bandiera, e ovunque provano a replicarlo. La pizza napoletana, ma anche quella romana, genovese ecc., all’estero spopola nel vero senso della parola, e tutti la amano. Questo piatto genuino, semplice, fatto da pochi ingredienti ma di altissima qualità, e di una sapienza che si tramanda di generazione in generazione è senza ombra di dubbio una delle eccellenze italiane nel mondo, che ci ha fatto vincere anche numerosi premi.

La mozzarella di Bufala DOP

Proprio come il Prosciutto crudo di Parma, anche la Mozzarella di Bufala DOP è un prodotto che ha conquistato, negli anni, il cuore e il palato di tutto il mondo. La sua consistenza morbida, il suo latte, la sua splendida freschezza sono solo alcune delle caratteristiche che la rendono quello che è, e che la fanno riconoscere al primo sguardo anche da chi non è un grande esperto di latticini.



Si tratta di un’eccellenza italiana che, non a caso, si usa per valorizzare i piatti gourmet e per portare in tavola i sapori semplici e autentici del nostro Paese.

Il caffè italiano

Per noi italiani il caffè è più di una semplice bevanda, e questo si percepisce dall’amore e dalla dedizione con cui avviene la sua produzione. Infatti, in Italia il caffè è un rito, un momento sacro della giornata, in cui ci si può permettere di abbassare la guardia, un momento di convivialità che avvicina anche persone che non si conoscono e che mette tutti d’accordo.



Ebbene, nel mondo si apprezza molto questo particolare rapporto con la bevanda, ma le metodologie di preparazione sono molto differenti, come dimostra l’incredibile amore che in tantissimi nutrono per lo stile dell’espresso italiano, unico nel suo genere e molto apprezzato.

La pasta all’uovo

Come non menzionare la pasta tra le eccellenze italiane all’estero? La pasta all’uovo è casa, famiglia, è il pranzo della domenica quando ci si riunisce e ci si racconta la settimana.



Insomma, è l’Italia portata in tavola, e nel mondo questo lo sanno bene. Non è un caso che si tratti di un prodotto che sugli scaffali dei supermercati all’estero si trova sempre accompagnato da una bandiera tricolore.

