Furto al Mater Olbia, dalla cassaforte spariscono 27mila euro

Un furto misterioso al Mater Olbia.

Un furto è stato compiuto al Mater Olbia, portando via dal CUP circa 27mila euro in contanti proveniente dai ticket sanitari. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, non ci sono segni di scasso per il furto commesso all’ospedale di Olbia.

È stato il personale ad aver scoperto l’ammanco dalle cassaforti del Cup ed è stata sporta denuncia ai carabinieri. Utili saranno le immagini di videosorveglianza, i dati degli accessi al CUP e ai locali limitrofi per ricostruire tutta la dinamica e dare un nome al colpevole o ai colpevoli, in quanto non è escluso che il furto sia compiuto anche da un gruppo di persone.

