A Santa Teresa vince l’inclusione: Il Calcio che unisce istituzioni e volontari

La partita del cuore a Santa Teresa.

Nella mattinata dell’11 ottobre 2025, a Santa Teresa Gallura, si è tenuta una speciale partita di calcio amichevole tra l’associazione “Nazionale Italiana Parlamentari” e l’associazione “Per Piccoli Passi” Onlus. L’evento si è svolto allo Stadio comunale Mariotti, alle 10, con l’obiettivo di promuovere i valori della solidarietà e dell’inclusione attraverso lo sport.

L’incontro è stato un’occasione per unire rappresentati delle istituzioni – Deputati e Senatori, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri – e volontari dell’associazione teresina, che accoglie e sostiene le famiglie dei figli con disturbi dell’età evolutiva e disprassia. La sicurezza dell’evento, che si è svolto in un clima di grande partecipazione, è stata garantita dal personale del locale Posto Fisso di Polizia – coadiuvato dal dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tempio Pausania, Luca Fois – e anche attraverso la presenza dei Carabinieri.

La presenza della Polizia al fianco dell’onlus e della manifestazione testimonia in maniera tangibile la mission che ne contraddistingue l’operato: ovvero la tutela delle legalità, protezione della Comunità e vicinanza sociale.

