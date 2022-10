L’episodio è avvenuto la scorsa notte a Olbia.

Non si fermano i furti a Olbia. La scorsa notte, intorno alle 3, i ladri hanno preso di mira lo storico Malp Bar di via Galvani, prendendo a calci la porta e mettendo a segno il colpo, ma riuscendo a portare, fortunatamente, via poco denaro.

A scoprire l’amara sorpresa, compresi i danni nel locale, il proprietario del bar, tramite le forze dell’ordine. Le telecamere di videosorveglianza del locale sono riusciti a riprendere tutta la scena, ma i ladri non sono stati ancora presi. “In 41 anni di vita non è mai successa una cosa del genere – racconta la figlia, Valentina Secchi-. Nel filmato si vedono i due giovani che aspettano il passaggio di una pattuglia accucciandosi sotto la veranda e poi aprire la porta a calci, portare via la cassa, con un centinaio di euro dentro, in soli 50 secondi e fuggire via. A me rammarica il fatto che per prenderli bisogna che li becchino in flagranza. Così mi hanno detto e non voglio farmene una ragione che sono ancora in giro a compiere furti anche a casa degli altri”.

Un fenomeno preoccupante, che assieme agli episodi di violenza dei giorni scorsi sta rendendo Olbia una città poco sicura. Questo è come viene percepita da commercianti e cittadini. “Fatemi capire, cosa provate a fare questi furti? Vi divertite a rubare dei soldi guadagnati dal sacrificio altrui? – si sfoga la stessa proprietaria del bar sui social – Un uomo e una donna che in età pensionabile sono ancora lì a mandare avanti l’attività storica di famiglia e due delinquenti da due soldi come voi che sottraggono loro quel (fortunatamente) poco che si lascia in cassa per iniziare una nuova giornata lavorativa. Non vi auguro niente di male ovviamente perché non è nella mia indole ma spero che la Procura acceleri i tempi e la giustizia faccia il suo corso”.