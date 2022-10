Investe con l’auto un cinghiale ad Arzachena: “Ho rischiato la vita”

Cinghiali sulla strada di Monti Canaglia.

E’ allarme cinghiali in Gallura, dove la loro presenza preoccupa e rende pericolose le strade. Numerosi, infatti, sono i rischi di incidenti come la recente disavventura di un automobilista, che ha rischiato sulla strada del comune di Arzachena.

L’incidente è avvenuto la sera di venerdì scorso in località Monti Canaglia. “Mi trovavo in auto sulla curva e dal nulla è sbucato un cinghiale – racconta l’automobilista -. Fortuna vuole che ero in macchina e non in modo, altrimenti non sarei stato qui a raccontarlo. Ho avuto dei grossi danni all’auto, quasi 2400 euro, tra paraurti, mascherina. Tutto da cambiare. La fortuna è che l’ho preso sulla parte anteriore basso sinistro, perché altrimenti mi sarei sfondato il cofano. Ho mandato una pratica alla Regione per il risarcimento dei danni, ma saranno tempi lunghissimi. Eppure le soluzioni per prevenire il pericolo dei cinghiali ci sono”.