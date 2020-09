Il provvedimento del tribunale di Tempio.

Aveva rubato 267 pecore ad un allevatore a Olmedo, il 19 marzo 2009 e si era reso colpevole di maltrattamento di animali ad Aglientu il 5 agosto 2011. Per questi due fatti l’uomo era stato condannato a 3 anni di reclusione per il primo episodio e a 3 mesi di carcere per il secondo.

A questi due fatti si è aggiunta la condanna a 2 anni per una rapina commessa a Isola d’Asti nel 2012. Per questo motivo un 48enne di Reggio Emilia si è visto notificare dai carabinieri del posto un provvedimento restrittivo per cumulo delle pene, emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Tempio.

I fatti sono avvenuti tra il 2009 ed il 2012. Per i reati l’uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato dai tribunali competenti. Adesso il provvedimento restrittivo comprende il cumulo pena per un totale di 5 anni e 3 mesi di reclusione.

