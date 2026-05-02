Il ricordo di Gaia Costa rivive nell’abito di sua madre a Sant’Efisio

Alla sfilata di Sant’Efisio c’era anche il vestito di Gaia Costa

Alla sfilata di Sant’Efisio a Cagliari c’era pure Gaia Costa, c’era il suo ricordo e l’abito indossato dalla madre.

L’intensità di un momento riesce a volte a condensare anni di vita, di speranza e di sofferenza in un unico fotogramma. Durante le celebrazioni per Sant’Efisio, la presenza dei genitori di Gaia Costa ha offerto una testimonianza di amore che supera i confini del tempo. Il loro dolore, vissuto con una compostezza quasi sussurrata, ha colpito profondamente chiunque abbia incrociato i passi di Deborah Caffiero e Alfredo Costa. La giovane Gaia, originaria di Tempio e scomparsa tragicamente a soli 24 anni nell’estate scorsa a Porto Cervo, è tornata a camminare tra la sua gente attraverso il ricordo e la devozione.

Una ferita ancora aperta

La tragedia che ha colpito la famiglia Costa resta impressa nella memoria collettiva come una ferita aperta. La scomparsa prematura della ragazza ha lasciato un vuoto incolmabile, ma il modo in cui i suoi genitori scelgono di onorarne il ricordo trasforma la disperazione in una forma altissima di amore. Vedere la madre indossare l’abito tradizionale di Villanova, lo stesso che la figlia portava con immenso orgoglio, costituisce un atto di vicinanza fisica estrema. In quei ricami preziosi e in quel tessuto decorato si intrecciano la nostalgia e il bisogno viscerale di sentire ancora vicina una presenza che la sorte ha cercato di strappare via.

La città di Cagliari ha voluto stringersi attorno a questo legame indistruttibile, esponendo la foto di Gaia nel palazzo civico. In quell’immagine, la giovane appare luminosa e sorridente, proprio con indosso quell’abito che amava tanto. Il padre, con gli occhi carichi di un’emozione che le parole non riescono a contenere, ha mostrato insieme alla moglie una dignità profonda, ringraziando l’amministrazione per un affetto che ha trasformato un dramma privato in un abbraccio comunitario. Ogni gesto della coppia durante la giornata ha comunicato la certezza che Gaia fosse lì, presente più che mai tra i fedeli e il profumo dell’infiorata.

Il riconoscimento del premio “Toson d’oro” in piazza del Carmine suggella questo cammino di memoria e devozione. Questa manifestazione d’amore insegna che esistono legami destinati a non finire mai. La forza di un affetto così puro resiste all’assenza e si nutre di grandi testimonianze pubbliche. La memoria di Gaia Costa non si spegne, ma continua a vibrare nel battito di chi la ama, confermando che l’amore vero possiede una luce che nessuna ombra potrà mai oscurare del tutto.

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