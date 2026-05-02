Meteo per domenica 3 maggio a Olbia e in Gallura

Meteo Olbia e Gallura, le previsioni per domenica 3 maggio

A Olbia e in Gallura, la giornata di domenica 3 maggio sarà caratterizzata da tempo stabile e cielo sereno o poco nuvoloso. Le condizioni saranno ideali per trascorrere la giornata all’aria aperta. Al mattino il cielo sarà limpido, con qualche nube isolata in rapido dissolvimento. Nel corso della giornata il sole resterà protagonista. Nel pomeriggio il clima sarà mite e gradevole, perfetto per attività all’aperto e per chi vuole passare qualche ora in spiaggia. Non sono previste piogge.

Le temperature saranno piacevoli, con minime tra 13 e 15 gradi e massime fino a 22-23 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati, con brezze lungo la costa. Il mare sarà poco mosso, con condizioni generalmente tranquille. La giornata sarà favorevole per stare al mare e prendere il sole. Tuttavia, l’acqua sarà ancora piuttosto fresca, tipica di inizio maggio, quindi il bagno sarà possibile ma più adatto a chi è abituato.

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