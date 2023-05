Elezioni amministrative: tutti i candidati in Gallura

Domenica e lunedì ci sono le elezioni in 30 Comuni della Sardegna, ecco in candidati in Gallura a Palau, Budoni e Aglientu. Con 139mila elettori coinvolti in tutta l’Isola. solo Iglesias e Assemini hanno più di 15mila abitanti e potrebbe servire il turno di ballottaggio l’11 e 12 giugno. Nei tre centri del Nordest e in tutti gli altri le urne si chiuderanno alle 15 di lunedì e arriveranno i risultati definitivi. In uno dei centri della Gallura l’esito delle elezioni potrebbe arrivare anche prima perché c’è solo un candidato sindaco.

Palau

Ci riprova il sindaco uscente di Palau, Francesco Giuseppe Manna, e dovrà vedersela con l’imprenditore Fabrizio Calandruccio. Ecco le due liste con tutti i candidati.

Palau 2023-2028 F. Manna – Lista civica

Fabrizio Aisoni, Gabriele Alivesi, Luca Amodio, Fabrizio Asole, Dario Salvatore Campesi, Paula Esposito, Antonio Francesco Loj, Giovanna Nieddu, Giulia Parisi, Maria Luisa Pasella, Mirko Piras e Maria Giuseppina Sanna.

Palau avanti – Calandruccio sindaco

Donatella Arras, Antonella Asole, Tonino Atria, Milena Careddu, Mario Carta, Maximiliano D’Orsi, Luca Vittorio Fresu, Davide Piredda, Danilo Placci, Sergio Rao, Mario Tamponi e Mario Francesco Vecchiarelli.

Budoni

L’assessore al Turismo uscente, il consulente immobiliare Antonio Addis dovrà vedersela col medico di base Giovanna Sulas. Ecco i candidati delle liste che li sostengono.

Dialogo Civico – Antonio Addis

Paolo Avoscan, Maria Pamela Bono Michela Brundu, Gaia Corda, Francesco Flore, Giovanni Maria Framingheddu, Stefania Lovigu, Gianfranco Maccioni, Tiziano Maccioni, Albina Mannazzu, Francesco Meloni, Fabrizio Mesina, Alessandro Miscera, Vanessa Sanna, Ivan Zedda e Maria Denise Zirottu.

Uniti per Budoni – Giovanna Sulas

Matteo Bacciu, Domenico Corrias, Emanuele Cucculiu, Maria Patrizia Demelas, Maria Teresa Falchi, Marco Farris, Deborah Golme, Stephan Decandia, Maria Canu, Davide Maccioni, Ramona Maccioni, Romina Manca, Anna Luisa Murrighile, Alessio Murgia, Marco Piras e Caterina Giovanna Maria Ponsanu.

Aglientu

Dopo due mandati al fianco di Antonio Tirotto, il vicesindaco uscente Marco Demuro corre da solo. Basterà raggiungere il quorum per conquistare la fascia tricolore. Ecco i candidati della sua lista.

Aglientu generazione futura – Marco Demuro

Francesca Addis, Michele Addis, Eraldo Buonavita, Michele Fadda, Anna Maria Mannoni, Gianluca Mannoni, Gianni Mannoni e Pasquale Pirina.

