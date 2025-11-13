Olbia e la Gallura verso la Giornata nazionale della Colletta alimentare

Giornata nazionale della Colletta alimentare a Olbia e in Gallura
Tutto pronto anche a Olbia e in Gallura per la Giornata nazionale della Colletta alimentare: sabato 15 novembre 2025. Il responsabile per Olbia, Daniele Derosas, già da settimane ha contattato i punti vendita – una decina quelli aderenti – e le associazioni di volontariato. Tramite i social e il passaparola anche volontari “non organizzati” per costituire le squadre che sotto la guida dei capi equipe presidieranno, con la canotta arancione, i punti vendita per tutto il giorno di sabato 15 novembre.
Le richieste ai clienti
Queste le richieste agli avventori: “Partecipa anche tu alla Giornata nazionale della Colletta alimentare e dona la tua spesa per aiutare chi è in difficoltà” porgendo loro la busta per la spesa solidale dove mettere, soprattutto, prodotti a lunga conservazione”.
I prodotti da donare
- Olio
- Verdure e legumi in scatola
- Tonno e carne in scatola
- Conserve di pomodoro e sughi pronti
- Alimenti per l’infanzia
- Riso
Domenico Aiello, referente per l’Alta Gallura, ricorda che saranno presidiati punti vendita anche a Calangianus, Luras e Tempio, e fa appello a che anche nuovi volontari aderiscano a questo grande gesto educativo e solidale.