Le dichiarazioni dei consiglieri regionali della Gallura.

E’ scoccata alle 10 e mezza la nuova legislatura e i consiglieri regionali si sono preparati al loro primo giorno. Qualcuno scatta qualche selfie per immortalare l’inizio dei lavori.

Poco gremita l’Aula del palazzo di via Roma: erano presenti 60 consiglieri e molti banchi vuoti. Ecco le dichiarazioni dei consiglieri galluresi eletti.

Emozionato Roberto Li Gioi del M5s, si scatta un selfie e dichiara . “Ci sono giorni che non si possono dimenticare. Ci sono emozioni che ti restano dentro per tutta la vita. Oggi per me è uno di quei giorni – ha detto il nuovo consigliere –. E quest’emozione non la immaginavo così forte. Oggi inizio un cammino di profonda responsabilità. Grazie alla mia gente. A chi ha creduto in me. A chi mi stima. A chi mi vuole bene. Darò tutto me stesso”.

Stesso animo per Dario Giagoni dei Riformatori e selfie anche per lui. “Un giorno importante per me, l’emozione è tanta ma l’impegno e la passione non verranno meno”, commenta.

Orgoglioso anche Giuseppe Meloni del Pd, le sue prime parole. “Tanti Auguri di buon lavoro a tutti noi consiglieri, al presidente Solinas e ai (soli) cinque Assessori che sono stati nominati oggi (tra i quali, nota positiva, il gallurese Giuseppe Fasolino), – ha detto il nuovo consigliere –. A noi spetta ora fare (e la faremo) un’opposizione seria e rigorosa, nell’esclusivo interesse dei Sardi, della Sardegna e della sua Autonomia violata!”.

