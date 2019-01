Incluse tutte le tratte per la Sardegna.

L’associazione Gallura da Valorizzare ha firmato per il terzo anno consecutivo la convenzione con la compagnia di navigazione marittima Grimaldi Lines. Sono incluse quasi tutte le tratte per e da la Sardegna compresa la tratta con la Spagna (Barcellona), riservando agli associati vantaggi e sconti sul costo del biglietto cumulabili con altre offerte, partendo da uno sconto del 15% (10% in alta stagione). A questi, gli associati di Gallura da Valorizzare, possono aggiungere anche un ulteriore sconto del 30% per partenze entro il 15/06/2019 e dal 16/09 al 15/12/2019, e del sconto del 20% per partenze dal 15/06 al 15/09/2019. Complessivamente, ogni associato, può raggiungere sconti compresi tra il 45% ed il 30%.

L’iniziativa conferma l’ottimo risultato raggiunto nel corso del 2017 e del 2018 e si inquadra negli sforzi di promozione del territorio di Gallura da Valorizzare che, insieme a tante associazioni locali, si impegna nella realizzazione di attività che hanno lo scopo di accendere i riflettori sulle bellezze della Gallura e non solo. Si punta alla destagionalizzazione del turismo, con la consapevolezza che questo territorio è capace di offrire al turista, così come ai residenti, un fascino estivo ma anche autunnale, invernale e primaverile.

Le convenzioni con le compagnie di trasporto, si aggiungono ad altre convenzioni già attivate con numerosi alberghi e B&B galluresi, oltre che altri esercizi commerciali. Esperimento che ha permesso a molti associati di poter programmare una vacanza in concomitanza con alcune attività promosse dall’associazione, usufruendo dei vantaggi riservati sia nel trasporto che nel dormire e nel mangiare in loco. Le convenzioni con questa importante compagnie di navigazione sono anche l’occasione per uno scambio culturale tra la Sardegna e la Spagna grazie alla tratta Porto Torres – Barcellona. Con Grimaldi Lines, nelle tratte Civitavecchia- Olbia e Olbia-Civitavecchia, Civitavecchia-Porto Torres e Porto Torres-Civitavecchia, Livorno-Olbia e Olbia-Livorno, Porto Torres-Barcellona e Barcellona-Porto Torres, uno sconto del 15% sulle partenze da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, mentre del 10% sulle partenze di luglio e agosto, con un incremento del 30% (ovvero 45%) per partenze entro il 15/06/2019 e dal 16/09 al 15/12/2019 e un incremento del 20% (ovvero 35%) per partenze dal 15/06 al 15/09/2019.

Per le nuove iscrizioni 2019 a GDV si potrà visitare il sito www.galluradavalorizzare.com, dove sono presenti tutte le indicazioni con i referenti dei paesi galluresi ai quali rivolgersi e le indicazioni per usufruire degli sconti.

“Questa opportunità, frutto di un accordo che ha tenuto conto dell’impegno che la nostra associazione ha posto in essere con dedizione e amore per il nostro territorio in questi 3 anni di vita, è un risultato importante perchè permette a tanti amanti della Gallura (che si son trovati bene nei nostri centri e con le nostre attività promozionali) di venire a prezzi abbattuti non solo in estate ma tutto l’anno.

E’ cioè un segno concreto che la nostra associazione vuol mettere sul piatto della destagionalizzazione del turismo, tanto attesa, tanto annunciata ma con difficoltà attuata” dice Fabrizio Carta, Presidente di GDV. “Certo una associazione non può sostituirsi a scelte politiche che dovrebbero intervenire in modo massiccio sui costi dei traspori; trasporti che sono un tassello essenziale del Turismo! Vedo questo risultato più come un contributo di una associazione che si aggiunge a quelli di tante altre eccellenti realtà della Gallura”. L’associazione inizia, dunque, il suo cammino 2019 che vedrà molteplici attività promozionali: allo studio escursioni particolari e nuove sui laghi della gallura, passeggiate didattiche naturalistiche, convegni di storia e scienze e attività in genere che valorizzano l’enorme potenziale della Gallura. “A breve, non solo inizieranno le nostre attività, ma ci sarà una riorganizzazione dell’Associazione e del nuovo Direttivo”.

