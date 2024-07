Gallura con gli occhi all’insù, ecco la Luna piena del cervo

Anche i cieli della Gallura illuminati dalla Luna piena del cervo

Il cielo notturno del 21 luglio 2024 offrirà anche in Gallura uno degli spettacoli più attesi dell’anno: la Luna piena del Cervo. Secondo quanto riferito dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), il plenilunio si verificherà tecnicamente alle 12:17. Sebbene a quell’ora sarà impossibile ammirare il disco lunare a causa della luce solare, non temete: basterà attendere il tramonto per godersi la vista.

Quando vederla

Le ore successive al tramonto sono il momento perfetto per osservare la Luna del Cervo. Questo plenilunio è particolarmente affascinante poiché avviene in piena estate, consentendo a molti di godersi lo spettacolo all’aperto.

Il 21 luglio il disco lunare apparirà leggermente più grande del solito, un fenomeno dovuto alla variazione della distanza tra la Luna e la Terra, che oscilla tra i 356.400 km (perigeo) e i 406.700 km (apogeo).

La Luna piena del Cervo: origini e significati

Il nome “Luna piena del Cervo” deriva dai nativi americani, che associavano questo plenilunio al periodo dell’anno in cui i cervi maschi iniziano a far crescere le corna, simbolo di forza e rinnovamento. Questo fenomeno naturale rende la Luna di luglio un emblema di crescita e ringiovanimento.

Altri nomi della Luna piena di luglio

Le tribù dei nativi americani attribuivano diversi nomi alla Luna piena di luglio, riflettendo le attività stagionali e i cambiamenti naturali. Era conosciuta come Luna del Fieno, Luna del Tuono, Luna del Raccolto, Luna delle Erbe Aromatiche, Luna della Frutta e degli Ortaggi. Altri nomi includevano Luna della Rivendicazione (Celti), Luna del Mais Maturo (Cherokee), Luna della Gru (Choctaw), Luna d’Estate (Americani coloniali), Luna dei Prati (Wiccan), Luna del Fantasma Affamato (Cinese), Luna del Salmone (Alaska), Luna del Lupo, Luna Vecchia e Luna di Ghiaccio (emisfero australe).

Credenze e riti legati alla Luna piena

La Luna ha sempre esercitato una potente influenza sulla Terra e sull’umanità, determinando le maree e influenzando varie attività umane come il taglio dei capelli, l’irrigazione, la semina e la raccolta delle erbe medicinali. La Luna piena è ritenuta influenzare il sonno e l’umore, rendendo le persone più “lunatiche”. Secondo i consigli popolari, è il momento ideale per riflettere sui propri obiettivi e priorità, sfruttando l’energia lunare per alimentare le proprie intenzioni.

