A La Maddalena nel 2024 aumentano gli arrivi

Ad annunciare l’aumento degli arrivi a La Maddalena nel 2024, l’assessore al turismo e alla cultura Gian Vincenzo Belli. Il mese di giugno, nell’isola, si è concluso con un +28,7% rispetto all’anno precedente. A divulgare i dati ufficiali, la compagnia di navigazione Delcomar, che hanno permesso di comparare la situazione di giugno del 2023 con quella di giugno del 2024. L’obiettivo dichiarato a inizio luglio dall’assessore, dunque, era quello di mantenere questo segno positivo: “Nella speranza di poter immaginare una stagione, almeno fino ad ottobre, da ricordare come un risultato raggiunto nel breve termine”. Speranza che, a dieci giorni dall’inizio di luglio, sembra esser alimentata sia dai dati regionali che da quelli locali. “Fino a questi primi giorni di luglio – spiega l’assessore – i dati lasciano ipotizzare un saldo per fine ottobre sicuramente positivo, soprattutto nell’extra alberghiero che parla di dati complessivi che toccano o superano il 20% rispetto al 2023″. Extra alberghiero che, secondo Belli, è il vero core business dell’offerta maddalenina.

L’incremento degli stranieri

Oltre all’aumento delle presenze, l’assessore ha evidenziato anche un cambiamento nella loro natura. “Una stagione – spiega – che accentua un cambio radicale di presenze, con un incremento notevole della presenza straniera, con picchi notevoli di nuovi mercati”. Oltre a Germania e Francia, infatti, sono state registrate delle nuove entrate, cioè Stati Uniti, Brasile, Polonia e Spagna. Belli, poi, conclude invitando a non parlare di sovraffollamento turistico. “Ancora tanto da fare – chiude l’assessore – ma eviterei ai talebani di parlare di over tourism, un dato che statisticamente non ci appartiene, a fine stagione valuteremo tutti i dati ufficiali ed eventualmente apriremo un tavolo dove valutare migliorie”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui