L’iniziativa degli “Amici di Talmone” di Palau per la luna piena del cervo

Per la luna piena del cervo a Palau tornano le serate yoga al tramonto con gli “Amici di Talmone e Cala di Trana”. Il primo appuntamento è domenica 21 luglio per una pratica yoga condotta da Emanuela Russo Krauss, esperta in scienze ambientali e membro attivo del Comitato fin dalla sua fondazione nell’agosto 2018. La serata continuerà con un’escursione notturna al punto panoramico di Monte Don Diego, da cui i partecipanti potranno assistere al tramonto del sole e al sorgere della Luna Piena del Cervo in direzione della costellazione del Capricorno. “Un’occasione unica – sottolinea Emanuela Russo Krauss – per ammirare la meraviglia della Natura e riflettere insieme sulla necessità di tutelare e conservare la biodiversità marina e terrestre”.

L’ascesa a Monte Don Diego al chiaro di luna è indicata per escursionisti esperti e richiede una buona preparazione fisica. “La notte della Luna Piena del Cervo, in cui il disco lunare sarà più grande e splendente del solito diverrà così un momento ideale per sentirsi parte integrante della Natura e dare espressione alla bellezza e fragilità di questo tratto di costa”, conclude Emanuela.

L’appuntamento è domenica 21 luglio alle ore 18:00 al parcheggio di Porto Cuncatu. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È pertanto obbligatorio prendere contatto con gli organizzatori ed effettuare l’iscrizione via whatsapp al numero 339.5074679 o direttamente sulla pagina Facebook degli “Amici di Talmone” al seguente link:

