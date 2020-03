Il partito Italia Viva arriva anche in Gallura.

Italia Viva, il partito dell’ex premier Matteo Renzi, arriva anche a Olbia in Gallura. I coordinatori provinciali del partito, Rosina Niola e Andrea Viola, stanno lavorando per l’apertura delle sedi anche a Olbia e in Gallura, che saranno inaugurate appena sarà passata l’emergenza coronavirus.

Si parleranno dei problemi relativi al territorio e si chiederà un incontro con tutte le rappresentanze sindacali e amministratori locali, non appena sarà passato l’allarme sanitario. Una delle priorità del nuovo partito è la situazione di Air Italy a Olbia. Italia Viva promette che aprirà sedi in tutto il territorio gallurese.

