Gallura provincia e Sassari Città metropolitana, la riforma arriva in Aula

La riforma arriva in Aula.

E’ arrivato oggi in Consiglio regionale il testo, approvato precedentemente in Commissione Autonomia e Riforme, sulla riorganizzazione dell’assetto degli Enti di area vasta e che porterà importanti novità per la Gallura e per Sassari.

Il testo prevede che le province della Sardegna passeranno a sei. Oltre alla Gallura si aggiungeranno l’Ogliastra, il Medio Campidano, il Sulcis- Iglesiente che andranno ad affiancare Nuoro e Oristano. Ma in Sardegna sarà introdotta anche la Città Metropolitana di Sassari, oltre a quella di Cagliari.

Il relatore di maggioranza Antonello Peru di Udc-Cambiamo in apertura dei lavori ha ricordato che “la proposta di riordino delle autonomie proviene dalle comunità locali, che sollecitano da tempo una maggiore aderenza delle realtà territoriali alle istituzioni per garantire spazio e ruolo a aree più marginali, in un quadro di federalismo interno fra Regione, Province, Città metropolitane e Comuni, in grado di assicurare la migliore efficienza delle politiche pubbliche”.

