La consegna questa mattina a Golfo Aranci.

E’ stato consegnato ufficialmente questa mattina il nuovo pick up in dotazione alla Compagnia Barracellare di Golfo Aranci. Il mezzo, completamente attrezzato per esigenze di protezione civile, sarà utilizzato per la salvaguardia del territorio, vigilanza e protezione della comunità.

“Siamo intervenuti con fondi comunali perché riteniamo che la sicurezza sia esigenza prioritaria – ha spiegato il sindaco Mario Mulas – . Oggi abbiamo anche preso in carico un nuovo automezzo completamente elettrico che useremo per le esigenze dell’Ente. In questo caso siamo stati capaci di attingere ad un contributo regionale che ha interamente finanziato la spesa. Abbiamo quindi incrementato il nostro parco automezzi con un occhio alla sostenibilità ecologica, all’ambiente e alle finanze comunali”.

