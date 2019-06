Allerta incendi su tutta la Gallura.

Il centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un avviso di allerta incendi ad alta pericolosità su tutta la Gallura.

Complici le alte temperature di questi giorni ed il vento caldo, su tutto il settore nord orientale della Sardegna è stata emessa un’allerta arancione dalle 10 del 28 giugno alle 20 del 29 giugno per la possibilità dello sviluppo di incendi di grandi dimensioni.

Il bollettino di vigilanza della protezione civile

La protezione civile raccomanda la massima precauzione a tutta la cittadinanza e di avvisare per tempo i vigili del fuoco in caso di avvistamento di roghi. E’ fondamentale non accendere fiamme libere e non gettare sigarette non spente in mezzo al verde.

