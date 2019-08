Calano le temperature.

Buone notizie per chi non sopporta più il caldo africano di questi giorni. A Olbia e in Gallura le temperature caleranno a partire da domani.

La tregua, con l’arrivo del maestrale, porterà un abbassamento di 10 gradi fino a Ferragosto. Lo annunciano gli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

Il maestrale comincerà a soffiare tra martedì 13 e a Olbia e in Gallura le temperature arriveranno ad un massimo di 32 gradi, dunque nella media stagionale.

Il vento soffierà 45 lungo le coste della Gallura e calerà a Ferragosto.



