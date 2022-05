Al via i primi eventi dell’estate in Gallura: gli appuntamenti del weekend

Gli eventi in Gallura.

Sono tanti gli eventi estivi in programma in Gallura. Sarà un fine settimana soleggiato e con temperature estive, un tempo ottimo per trascorrere il sabato e la domenica al mare, ma anche per partecipare ai tanti appuntamenti.

Per gli appassionati dello sport, a San Teodoro si terrà il Swimtheisland, una gara di nuoto internazionale a cui parteciperanno oltre 600 nuotatori. Si tratta della prima tappa internazionale, nata dalla collaborazione tra TriO Events, Endu e il Comune, si svolgerà proprio nel comune gallurese il 21 maggio e domenica 22 maggio con tante novità e sorprese.

Nello stesso comune ci sarà anche “San Teodoro in fiore”, una prima edizione dove il paese si trasformerà in giardino, grazie a al Comune e di Infioritalia, associazione nazionale delle infiorate artistiche. Dal 20 al 22 maggio, parteciperanno nel centro del paese 18 Maestri infioratori provenienti da ogni parte d’Italia da Cupramontana a Fabriano, Castelraimondo e San Gemini, ma anche dalla Sardegna con il Gruppo infioretori di Arzachena.

A Tempio, domenica 22 maggio, prende il via la nuova stagione del museo di arte ambientale “Organica” immerso nella natura incontaminata del Parco del Limbara, una ricca programmazione di eventi che durerà fino a novembre prossimo. Sarà una terza edizione all’insegna dell’arte, dodici mostre negli spazi espositivi del CEDAP – Centro per la Documentazione sull’Ambiente e sul Paesaggio situato a pochi chilometri da Tempio Pausania, nel bosco di Curadureddu, dedicate all’arte contemporanea, alla fotografia naturalistica e all’ambiente.

A Buddusò prende il via il 21 maggio Space For Kids, una giornata all’insegna dello spazio e del divertimento, con attività ludo-didattiche dedicate ai ragazzi. Si parte al mattino con un evento divulgativo e interattivo dedicato ai bimbi delle elementari e si prosegue con i laboratori aerospaziali, dove i piccoli diventano protagonisti delle missioni che li porteranno ad essere un po’ astronauti e un po’ ingegneri.