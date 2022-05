Gli eventi a Tempio.

A Tempio l’arte contemporanea è ai piedi del Limbara. Domenica 22 maggio inaugura la nuova stagione del museo di arte ambientale “Organica” immerso nella natura incontaminata del Parco del Limbara, una ricca programmazione di eventi che durerà fino a novembre prossimo.

Dalle mostre, laboratori, performance, happening, concerti e appuntamenti di trekking culturale dedicati alla scoperta dei luoghi, delle eccellenze del territorio e alla riflessione sui temi della sostenibilità ambientale. Questa è la serie di eventi che si svolgeranno nella località tempiese.

Filo comune tra le diverse attività del progetto, giunto quest’anno alla sua terza stagione, è il rapporto uomo-natura: “Organica” nasce infatti per creare un momento di “incontro” con i luoghi della Sardegna, un’occasione originale per scoprire la straordinaria bellezza di questa terra e, allo stesso tempo, offrire spunti di riflessione sul complesso rapporto tra essere umano e ambiente naturale.

Si tratta di dodici mostre negli spazi espositivi del CEDAP – Centro per la Documentazione sull’Ambiente e sul Paesaggio situato a pochi chilometri da Tempio Pausania, nel bosco di Curadureddu, dedicate all’arte contemporanea, alla fotografia naturalistica e all’ambiente. Protagonisti del calendario 2022 sei artisti visivi che prestano una particolare attenzione alle tematiche ambientali, rappresentando alcuni degli esiti più interessanti della ricerca visiva contemporanea in Sardegna: Giovanna Sechi, Giuseppe Loi, Daniela Frongia, Giusy Calia, Josephine Sassu e Gianni Nieddu.

Accanto ad essi i fotografi Annemarie Kroke, Roberto Graffi, Francesca Salaris e il gruppo composto da Riccardo Abozzi, Bobore Frau, Paolo Griva, Michele Santona, Edoardo Simula, Franco Porcheddu. In programma anche il progetto speciale dedicato al naturalista tempiese Michele Tamponi. Sarà Giovanna Secchi, artista decana della ricerca visiva contemporanea in Sardegna, ad inaugurare la nuova stagione con la mostra personale “Io respiro” curata dalla storica e critica d’arte Mariolina Cosseddu.

Accanto alla mostra di Giovanna Secchi, il 22 maggio si inaugura anche Dialoghi con la natura, esposizione che presenta le video interviste di Organica e le opere su carta del progetto Post fata resurgo lab, in collaborazione con l’artista Paolo Carta e l’Associazione Progetto contemporaneo. L’esposizione prevede dunque due percorsi distinti. Il primo, un percorso audiovisivo che coinvolge tutti gli artisti del progetto in una serie di interviste che hanno come cornice il bosco. I dialoghi nella natura sono una restituzione della poetica degli artisti, formando insieme idealmente un grande canto corale del loro passaggio sul Limbara. Il secondo, un percorso tra le opere nate dal progetto a cura di Paolo Carta, in cui giovani artisti dell’Accademia hanno realizzato composizioni visive caratterizzate da un forte contrasto fra urbano e rurale in seguito a un “percorso natura” guidato dall’artista.

Il programma.

Il 22 maggio il CEDAP aderisce all’iniziativa “CEAS aperti” in occasione della giornata di promozione della rete INFEAS – Informazione, Formazione ed Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità che prevede laboratori di diffusione di buone pratiche ambientali, tra cui “ E tu, che animale sei?” laboratorio per famiglie di costruzione di maschere a partire da materiali di riciclo, condotto dall’architetto Simone Vacca D’Avino.

Il 28 giugno si tiene presso il CEDAP l’incontro conclusivo del laboratorio di educazione linguistica e ambientale “L’alfabetu di Limbara”, a cura dell’Associazione “Sèmiti di Paràuli”.

Il 4 giugno il CEDAP ospita una tappa del seminario residenziale “Oltre la città e la campagna verso una inedita città-natura: riabitare il territorio” ideato e coordinato dall’architetto Lidia Decandia e promosso dall’Università di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica.

Il 24 luglio il Faber Festival approda sul Limbara con una giornata in montagna tra Vallicciola e Curadureddu in collaborazione con l’Associazione Iskeliu tra concerti, visite guidate, escursioni e degustazioni.

Il 15 e 16 ottobre Organica partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile con “Foliage – festival di musica per boschi“ realizzato in collaborazione con S’ala Produzione. I due concerti vedono protagonisti il cantautore Alessandro Carta e il pianista Mario Ganau.