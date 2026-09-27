La Gallura ottiene tre bicchieri per quattro etichette di vermentino
La Gallura è il territorio sardo con la maggiore concentrazione di vini premiati nella nuova selezione del Gambero Rosso. Sono quattro su 18 i vini dell’Isola ad aver ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia, e arrivano tutti dalla Gallura. Sono inoltre tutti Vermentini di Gallura che arivano da Arzachena, Calangianus, Loiri Porto San Paolo e Telti. A ottenere il riconoscimento sono Sciala 2025 di Surrau, Selenu X Vendemmia 2024 di Tenute Gregu, Sienda 2025 di Mura e Kari dì Pétra 2023 di Saraja. Quattro etichette diverse che rappresentano altrettante realtà della denominazione e confermano il peso della Gallura nel panorama enologico sardo.
Il risultato assume particolare rilievo se confrontato con la distribuzione degli altri premi. I dieci Cannonau presenti nella selezione appartengono infatti a produttori di territori differenti, da Oliena e Mamoiada fino al Sulcis e al Campidano. La Gallura, invece, concentra quattro riconoscimenti nella stessa denominazione. Il Vermentino di Gallura si conferma così il principale protagonista della presenza gallurese nella guida. Lo Sciala di Surrau arriva da Arzachena, il Selenu X di Tenute Gregu è legato al territorio di Calangianus, mentre Sienda di Mura arriva da Loiri Porto San Paolo e Kari dì Pétra di Saraja nasce a Telti.
Il poker della Gallura è inserito in una selezione regionale che comprende complessivamente 18 Tre Bicchieri. Il Cannonau è il vitigno più rappresentato nell’elenco, con dieci etichette, ma nessun’altra area territoriale concentra quattro riconoscimenti come accade in Gallura.
I 18 vini sardi premiati dal Gambero Rosso
- Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2022 – Tenute Sella & Mosca (Alghero)
- Cannonau di Sardegna 2024 – Antonella Corda (Serdiana)
- Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2023 – Giuseppe Gabbas (Nuoro)
- Cannonau di Sardegna CNS Memorie di Vite 2022 – Quartomoro di Sardegna (Marrubiu)
- Cannonau di Sardegna Le Anfore di Elena Casadei 2024 – Olianas (Gergei)
- Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Oliena 2023 – F.lli Puddu (Oliena)
- Cannonau di Sardegna Oliena Nepente di Oliena Vosté 2024 – Iolei (Oliena)
- Cannonau di Sardegna Perda Rubia Ris. 2023 – Tenute Perda Rubia (Talana)
- Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2024 – Francesco Cadinu (Mamoiada)
- Cannonau di Sardegna Tèrruas Ris. 2024 – Su’Entu (Sanluri)
- Carignano del Sulcis Bricco delle Piane Ris. 2023 – Cantina di Calasetta (Calasetta)
- Nuragus di Cagliari Perlia 2024 – Pala (Serdiana) Turriga 2022 – Argiolas (Serdiana)
- Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2025 – Surrau (Arzachena)
- Vermentino di Gallura Superiore Selenu X Vendemmia 2024 – Tenute Gregu (Calangianus)
- Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2025 – Mura (Loiri Porto San Paolo)
- Vermentino di Gallura V.T. Kari dì Pétra 2023 – Saraja (Telti)
- Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2025 – Giovanni Maria Cherchi (Usini)