La Gallura ottiene tre bicchieri per quattro etichette di vermentino

La Gallura è il territorio sardo con la maggiore concentrazione di vini premiati nella nuova selezione del Gambero Rosso. Sono quattro su 18 i vini dell’Isola ad aver ottenuto i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento della guida Vini d’Italia, e arrivano tutti dalla Gallura. Sono inoltre tutti Vermentini di Gallura che arivano da Arzachena, Calangianus, Loiri Porto San Paolo e Telti. A ottenere il riconoscimento sono Sciala 2025 di Surrau, Selenu X Vendemmia 2024 di Tenute Gregu, Sienda 2025 di Mura e Kari dì Pétra 2023 di Saraja. Quattro etichette diverse che rappresentano altrettante realtà della denominazione e confermano il peso della Gallura nel panorama enologico sardo.

Il risultato assume particolare rilievo se confrontato con la distribuzione degli altri premi. I dieci Cannonau presenti nella selezione appartengono infatti a produttori di territori differenti, da Oliena e Mamoiada fino al Sulcis e al Campidano. La Gallura, invece, concentra quattro riconoscimenti nella stessa denominazione. Il Vermentino di Gallura si conferma così il principale protagonista della presenza gallurese nella guida. Lo Sciala di Surrau arriva da Arzachena, il Selenu X di Tenute Gregu è legato al territorio di Calangianus, mentre Sienda di Mura arriva da Loiri Porto San Paolo e Kari dì Pétra di Saraja nasce a Telti.

Il poker della Gallura è inserito in una selezione regionale che comprende complessivamente 18 Tre Bicchieri. Il Cannonau è il vitigno più rappresentato nell’elenco, con dieci etichette, ma nessun’altra area territoriale concentra quattro riconoscimenti come accade in Gallura.

I 18 vini sardi premiati dal Gambero Rosso

Alghero Cabernet Marchese di Villamarina Ris. 2022 – Tenute Sella & Mosca ( Alghero )

– Tenute Sella & Mosca ( ) Cannonau di Sardegna 2024 – Antonella Corda ( Serdiana )

– Antonella Corda ( ) Cannonau di Sardegna Cl. Dule 2023 – Giuseppe Gabbas ( Nuoro )

– Giuseppe Gabbas ( ) Cannonau di Sardegna CNS Memorie di Vite 2022 – Quartomoro di Sardegna ( Marrubiu )

– Quartomoro di Sardegna ( ) Cannonau di Sardegna Le Anfore di Elena Casadei 2024 – Olianas ( Gergei )

– Olianas ( ) Cannonau di Sardegna Nepente di Oliena Oliena 2023 – F.lli Puddu ( Oliena )

– F.lli Puddu ( ) Cannonau di Sardegna Oliena Nepente di Oliena Vosté 2024 – Iolei ( Oliena )

– Iolei ( ) Cannonau di Sardegna Perda Rubia Ris. 2023 – Tenute Perda Rubia ( Talana )

– Tenute Perda Rubia ( ) Cannonau di Sardegna Perdas Longas 2024 – Francesco Cadinu ( Mamoiada )

– Francesco Cadinu ( ) Cannonau di Sardegna Tèrruas Ris. 2024 – Su’Entu ( Sanluri )

– Su’Entu ( ) Carignano del Sulcis Bricco delle Piane Ris. 2023 – Cantina di Calasetta ( Calasetta )

– Cantina di Calasetta ( ) Nuragus di Cagliari Perlia 2024 – Pala ( Serdiana ) Turriga 2022 – Argiolas ( Serdiana )

– Pala ( ) – Argiolas ( ) Vermentino di Gallura Superiore Sciala 2025 – Surrau ( Arzachena )

– Surrau ( ) Vermentino di Gallura Superiore Selenu X Vendemmia 2024 – Tenute Gregu ( Calangianus )

– Tenute Gregu ( ) Vermentino di Gallura Superiore Sienda 2025 – Mura ( Loiri Porto San Paolo )

– Mura ( ) Vermentino di Gallura V.T. Kari dì Pétra 2023 – Saraja ( Telti )

– Saraja ( ) Vermentino di Sardegna Tuvaoes 2025 – Giovanni Maria Cherchi (Usini)

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