A La Maddalena Nuova uscita dei volontari di Un arcipelago senza plastica

Nuova impresa dei volontari di “Un Arcipelago senza plastica” a La Maddalena che hanno portato in discarica circa due tonnellate di rifiuti. A dire il vero la giornata ambientale ‘Noi…per l’isola’ ha preso il via venerdì 25 nel recuperare materiale abbandonato in zone difficili da raggiungere. Sabato 26 il gruppo di oltre sessanta partecipanti si è dato appuntamento nella famosa Piazza Umberto e di seguito, divisi in gruppi, hanno raggiunto le dodici zone assegnate di La Maddalena e Caprera. Tra i partecipanti anche il consigliere comunale avvocato Roberto Sirena che non si è risparmiato a raccogliere quanto gli capitava davanti. Inutile nascondere la realtà: la difficile situazione è davanti gli occhi di tutti, un vero disastro sugli arenili e tra la vegetazione. Anche in questa circostanza non è bastato il sacrificio di donne e uomini, di certo sarà necessario intervenire ulteriormente.

“Servono e telecamere”

“Tutti i nostri appelli sono andati a vuoto –dichiarano dal gruppo di volontari- sono necessarie le telecamere in alcune zone prese di mira. Il consigliere ha constatato di persona tutta la situazione”. Grazie all’aiuto della Compagnia di navigazione Delcomar, l’Ente Parco, Maddalena Ambiente e alcuni privati che hanno messo a disposizione in mezzi per trasportare i rifiuti all’isola ecologia. Tra le migliaia di bottiglie raccolte, anche un condizionatore, copertoni, ferro, fiumi di plastica, enormi boe, legno e altro materiale. Ancora una volta alcuni rifiuti con alimenti con marche straniere sono stati raccolti a pochi metri dal bagnasciuga, segno che le denunce fatte non sono state percepite (campeggio libero nonostante il divieto).

Il consigliere Sirena

“Giornate come questa sono fondamentali – dichiara il consigliere Roberto Sirena – perché fanno toccare con mano quanto sia fragile il nostro arcipelago e, soprattutto, quanto ci sia da lavorare al fine di eliminare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Ringrazio di cuore il gruppo di volontari di Un Arcipelago senza Plastica che da anni con passione ed enormi sforzi si battono per la tutela del nostro territorio“.

“Intanto è partita la macchina organizzatrice per il 10 ottobre ‘Arcipelago no limits’, ad oggi hanno aderito oltre 200 volontari. Sono 4 le motonavi che vi partecipano (Consorzio del Golfo, Consorzio delle bocche, Lady Luna e Orient Express), Circa 25 i gommoni e un traghetto con a bordo uno scarrabile. Adesione del direttore marittimo Gianluca D’Agostino e il Comandante della Guardia Costiera di La Maddalena Alessandro Cingolani con una motovedetta. Motovedetta anche della Guardia di Finanza con il Comandante Enzo Zezza. Sub autorizzati e Diving che saranno impegnati sui fondali dell’arcipelago. La Manifestazione è patrocinata dal Comune, dalla Guardia Costiera e dall’Ente Parco”.

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