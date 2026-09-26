Olbia, le previsioni meteo per domenica 27 settembre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Sarà una domenica all’insegna del bel tempo a Olbia. Per la giornata del 27 settembre, le previsioni indicano cieli prevalentemente sereni o al massimo poco nuvolosi, senza precipitazioni attese nel corso della giornata. Le temperature resteranno gradevoli: la massima raggiungerà i 26 gradi, mentre durante le ore più fredde la minima scenderà fino a 16 gradi.

Sul fronte dei venti, al mattino sono previsti deboli dai quadranti Ovest-Sudovest. Nel pomeriggio la ventilazione aumenterà, con venti moderati provenienti da Est. Condizioni favorevoli anche lungo la costa, dove il mare sarà poco mosso. Nel complesso, quindi, la giornata di domenica si presenterà stabile e asciutta, con prevalenza di sole e temperature ancora miti.

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