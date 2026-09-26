Alessandro Cinus, dal ring di Olbia a una nuova sfida a Cagliari

Il campione Alessandro Cinus di Olbia.

Sette anni di allenamenti, sacrifici e disciplina. Un percorso iniziato da giovanissimo e costruito giorno dopo giorno sul ring, che oggi porta Alessandro Cinus, 21 anni, tra i giovani atleti emergenti del Team Petrosyan Academy Olbia.



Il suo palmarès racconta una crescita costante: tre titoli italiani conquistati, due con la sigla ETF nella categoria dei 60 kg e uno con la XFC nei 62 chilogrammi. Risultati che rappresentano le tappe più importanti di un percorso fatto di impegno quotidiano e della volontà di misurarsi continuamente con nuove sfide. Alle spalle dei risultati c’è il lavoro del Team Petrosyan Academy Olbia e del maestro Mario Rama, insieme a tutto lo staff, che hanno accompagnato Cinus nella sua formazione sportiva e nella sua crescita personale. Un altro momento significativo è arrivato nel 2025, con la vittoria al Petrosyan Mania Special Edition di Crotone, un appuntamento prestigioso che ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua esperienza agonistica.

Per Cinus, però, il percorso è tutt’altro che concluso. Il prossimo obiettivo è già fissato sul calendario: 5 dicembre, Cagliari. L’atleta sarà impegnato in un nuovo incontro sotto la direzione della Feder Kombat, in un evento organizzato dal maestro Luca Carta di Cagliari. Ancora una volta al suo angolo ci saranno il maestro Mario Rama e tutto il Team Petrosyan Academy Olbia. Un gruppo che continua a rappresentare il punto di riferimento di un atleta che, attraverso il lavoro quotidiano, porta avanti valori fondamentali come disciplina, costanza, sacrificio e rispetto. A 21 anni, Alessandro Cinus ha già raccolto risultati importanti. Ora arriva una nuova sfida, con la stessa determinazione che lo ha accompagnato fin dai primi passi sul ring: continuare a lavorare, crescere e conquistare nuovi traguardi.

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