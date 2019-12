Il Comitato Salva Olbia sul pianto anti-alluvione.

Technital si classifica nella gara del Comune di Olbia per la redazione della variante generale al Piano di Asseto idrogeologico (PAI) e il Comitato Salva Olbia, che ha appreso la novità, festeggia.

Anche se il referente Flavio Lai precisa subito: “L’entusiasmo arriverà quando la Technital, che già in Consiglio comunale aveva sostenuto che la migliore delle soluzioni, per risolvere il gravissimo problema, era la numero 3, quella del “canale scolmatore esterno”, proporrà di non realizzare i 15 ettari di vasche di laminazione a Mannazzu e quando limiterà a solo alcuni brevi tratti, i 12 chilometri di gallerie che lo stesso Consiglio aveva approvato”.

In ogni caso questa classifica per il comitato “se non sufficiente a farci passare un Natale al riparo dai problemi metereologici, servirà, sicuramente, a farci vedere la fine di una vicenda tecnico-amministrativa che ha dell’incredibile e dura da oltre 6 anni”.

