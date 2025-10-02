Centinaia al flash mob per Gaza all’ospedale di Olbia

Olbia ha aderito a ”Luci sulla Palestina” per Gaza.

di Antonio Pauciulo.

Si è svolta questa sera, 2 ottobre, anche a Olbia la mobilitazione per Gaza nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”. Il flash mob si è svolto davanti all’ospedale Giovanni Paolo II a partire dalle 21 con la partecipazione di qualche centinaio di persone, in contemporanea con presìdi analoghi in oltre cento ospedali in tutta Italia, tra cui numerose strutture sanitarie della Sardegna.

I partecipanti si sono radunati in un clima di silenzio, commozione e riflessione. Tra i momenti più significativi, la lettura dei nomi dei 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza dall’inizio del conflitto. Il flash mob ha avuto luogo anche in altri centri sardi, tra cui Sassari, Alghero, Tempio Pausania, Ozieri, Lanusei, Nuoro, Ghilarza, Oristano, Bosa, San Gavino e Cagliari. La mobilitazione proseguirà domani, 3 ottobre, con una giornata di sciopero generale indetto da Cgil e Usb. A Olbia è previsto un corteo cittadino che partirà alle 10 da via Nanni, di fronte al palazzo della Provincia.

