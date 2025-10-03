Violenta una ragazza all’ingresso di un negozio, arrestato a Tempio

Uno straniero arrestato per violenza sessuale a Tempio.

Una lavoratrice del centro commerciale di Tempio Pausania sarebbe stata più volte vittima di violenza sessuale da parte di un uomo. Le indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Luras hanno portato all’arresto di uno straniero con il permesso di soggiorno scaduto.

Lo straniero è indagato per aver molestato e compiuto una violenza sessuale ai danni di una giovane lavoratrice. In particolare, avrebbe importunato ripetutamente la ragazza, in più occasioni, all’ingresso del suo luogo di lavoro, avvicinandola con insistenza, nonostante i chiari segnali di disagio espressi dalla giovane.

In una circostanza più grave, l’indagato le avrebbe anche toccato una parte intima, configurando il reato di violenza sessuale. Ai fini dell’indagine, è stato fondamentale il supporto offerto dal personale dell’esercizio commerciale, che ha consentito l’accesso alle immagini delle videocamere di sorveglianza. Le registrazioni hanno confermato i comportamenti molesti dell’uomo, documentando gli episodi denunciati.

Ulteriore valore probatorio è stato fornito dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti della struttura, che hanno testimoniato in favore della vittima, rafforzando il quadro indiziario. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Protocollo Operativo promosso dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania per la prevenzione e il contrasto dei reati di violenza di genere. Questo protocollo, attivo da tempo, prevede una risposta immediata, mirata e coordinata in tutti i casi in cui emergano situazioni di pericolo per le vittime, con particolare attenzione ai contesti lavorativi. La giovane donna è ora assistita e protetta, mentre l’indagato è stato sottoposto a una misura restrittiva in attesa dei successivi sviluppi giudiziari.

