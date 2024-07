Vacanze a Porto Cervo per Geolier (in dolce compagnia)

Geolier pizzicato a Porto Cervo con Chiara Frattesi.

Geolier, il rapper che ha sfiorato la vittoria al Festival di Sanremo, sta trascorrendo le sue vacanze in Costa Smeralda. Non da solo, ma in dolce compagnia. Con lui c’è Chiara Frattesi, 22 anni, sorella del calciatore dell’Inter, Davide Frattesi.

Da tempo correvano le voci che i due si starebbero frequentando e hanno trovato conferma grazie ai paparazzi del settimanale Chi che li ha pizzicati insieme e fotografati mano nella mano, dopo aver trascorso un weekend tra feste e divertimento, soprattutto nei locali privè, con i loro amici.

Una conferma che tanti attendevano e che non arrivava mai, perché Geolier, nonostante la sua fama, è molto riservato. Infatti, durante la loro permanenza in Costa Smeralda, Geolier e Chiara hanno cercato di mantenere un basso profilo, dove l’artista 24enne ha cercato in tutti i modi di sfuggire ai paparazzi, cambiando auto.

Tuttavia, alla fine è emersa la tanto attesa foto che ritrae i due mentre si salutano prima che Geolier partisse per il suo tour estivo, tra cui la tappa a Olbia al Red Valley. Il rapper si esibirà il 16 agosto, con una folta schiera di cantanti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui