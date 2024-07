Riapre al traffico a doppio senso di marcia e senza limitazioni la galleria ‘Beruilles’ a Budoni, sulla strada statale 131 Dcn. Completati i lavori di riqualificazione strutturale e impiantistica.

Gli interventi, del valore complessivo di 20 milioni di euro, hanno riguardato la demolizione e ricostruzione del rivestimento definitivo della galleria nonché l’adeguamento alla normativa vigente (D.Lgs 264/06). La galleria, inserita nella rete transeuropea denominata ‘Ten-T’ di cui la statale 131 Dcn fa parte, deve infatti rispondere a specifici requisiti di sicurezza che i lavori appena conclusi garantiscono.

I lavori fanno parte di un più ampio piano di Anas per la riqualificazione dell’intero tracciato della statale 131 Dcn del valore di 220 milioni di euro, per l’ammodernamento, oltre che delle gallerie, anche dei ponti, dei viadotti e il risanamento delle pavimentazioni, finalizzato all’innalzamento degli standard di sicurezza e di comfort per l’utenza stradale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui