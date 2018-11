L’indagine per omicidio della procura di Nuoro.

Ci sarebbe un indagato per la morte del pensionato di Budoni, Andrea Ventroni, morto all’ospedale di Olbia nel marzo del 2017, a causa dei traumi riportati da una caduta in casa. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, tra cui La Nuova Sardegna, ci sarebbe adesso una persona iscritta nel fascicolo aperto dagli inquirenti per omicidio volontario.

I magistrati della Procura di Nuoro avrebbero indirizzato le indagini, infatti, verso il nipote dell’anziano. Certo, molto a chiarire i contorni della vicenda servirà l’incidente probatorio, fissato per il prossimo dicembre, quando saranno presentate le risultanze delle tracce di sangue trovate dai carabinieri del Ris, nell’appartamento dell’anziano.

