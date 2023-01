Giallo Rosa Bechere, tracce di sangue in una villetta a Monti

I RIS di Cagliari avrebbero trovato tracce di sangue in una villetta a Monti.

Secondo indiscrezioni stamane i RIS di Cagliari avrebbero rinvenuto tracce di sangue in una villetta di Su Canale a Monti ora disabitata, che tempo fa sarebbe stata a disposizione di Giorgio Beccu e Maria Giovanna Meloni, i presunti omicidi di Rosa Maria Bechere.

Le tracce di sangue riscontrate col luminol nell’immediatezza non possono confermare l’ipotesi di colpevolezza dei due, in quanto la casa non era nella loro disponibilità da tempo.

Intanto i due attraverso il loro avvocato respingono qualsiasi addebito. Dopo la perquisizione della casa olbiese di Beccu e Meloni avvenuta ieri, nella stessa abitazione si svolgeranno nei prossimi giorni ulteriori accertamenti tecnici. L’interrogatorio dei due indagati è fissato, per il momento, per il 19 gennaio, ma le indagini stanno avendo nelle ultime ore una forte accelerazione, e si ipotizza che la chiusura del caso da parte degli inquirenti potrebbe essere vicina.

