Si è chiuso con un patteggiamento della pena l’incidente stradale che tolse la vita a 48 anni Giampaolo Careddu, ingegnere dell’Enel di Olbia. Il processo per omicidio colposo al tribunale di Genova si è concluso, condannando un autista di camion a due anni di reclusione con pena sospesa.

Per l’uomo è stata sospesa anche la patente di guida per due anni. La famiglia della vittima ha intentato anche una causa civile per risarcimento dei danni. L’incidente è avvenuto due anni fa nell’autostrada A12 verso Genova, poco prima del casello di Sestri Levante, nel mese di dicembre. Un tamponamento che è costato la vita dell’ingegnere olbiese, a causa delle gravi ferite riportate. Una dinamica poco chiara, che aveva portato alla richiesta di un’autopsia.

La famiglia di Giampaolo Careddu era molto conosciuta a Olbia. Il padre Salvatore era un maresciallo dei carabinieri, che aveva ispirato i racconti del noto scrittore Mario Soldati, mentre lo zio Giulio Careddu è stato sindaco di Olbia dal 1994 al 1995.