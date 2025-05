Dolore ad Arzachena per la scomparsa di Gianni, papà di soli 50 anni

Addio a Gianni Pirina.

Arzachena è in lutto per la scomparsa prematura di Gianni Pirina. L’uomo, che aveva soltanto 50 anni e lascia una moglie e un figlio, era conosciuto e voluto molto bene in città.

A dargli l’ultimo saluto alcuni ex compagni di scuola, che sui social lo ricordano come una brava persona. ”Vorrei su questo gruppo, ricordare un carissimo ragazzo che ha frequentato l’alberghiero anni fa, classe ’75 e che era conosciutissimo e voluto bene da tutti, che ieri è volato via purtroppo. Che la terra ti sia lieve Gianni”, è il post di uno dei suoi conoscenti dai tempi della scuola. I funerali avranno luogo giovedì 29 maggio, alle ore 10:30, nella chiesa di Santa Teresina.

