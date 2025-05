Etnosfera Festival 2025: ad Aggius torna la festa dei popoli, delle musiche e delle culture

Aggius si prepara ad accogliere la quarta edizione di Etnosfera – Festival di Popoli e Musiche, in programma il 21 e 22 giugno 2025. Dopo il successo delle passate edizioni, il suggestivo borgo gallurese si conferma ancora una volta crocevia di culture, suoni e linguaggi provenienti da ogni angolo del mondo.

Un evento che unisce tradizione, identità e futuro

Etnosfera non è solo un festival: è un viaggio nelle diversità culturali, un laboratorio di incontri tra musica, tradizioni e riflessioni. Nato per valorizzare le lingue minoritarie, le espressioni artistiche indipendenti e le identità locali, il festival rappresenta uno spazio aperto dove comunità e artisti dialogano in libertà.

Tra le vie in pietra, le piazze vive e il paesaggio incantato della Gallura, Aggius diventa per tre giorni un teatro a cielo aperto, dove il patrimonio culturale locale si intreccia con esperienze artistiche globali. Il paese, già noto per la sua ospitalità e il riconoscimento come “Borgo Autentico d’Italia”, si prepara ad accogliere il pubblico con la consueta calda accoglienza.

Un programma super in arrivo

La direzione artistica, guidata da Marco Lutzu e Diego Pani, sta ultimando un programma ricchissimo che sarà svelato nei prossimi giorni: concerti, incontri, performance e molte sorprese. Artisti internazionali, nuove scoperte e progetti unici torneranno ad animare il festival in un’edizione che si preannuncia imperdibile.

Ingresso gratuito – Emozioni assicurate

Come sempre, Etnosfera, nato da un’idea della Pro Loco Aggius sarà completamente gratuito e aperto a tutti. Un’occasione per vivere un’esperienza intensa e condivisa nel cuore della Sardegna più autentica.

Nei prossimi giorni verrà svelato il programma è gli artisti.

Segui i canali ufficiali

IG @etnosfera

Fb Etnosfera Festival

