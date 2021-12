Il monitoraggio Gimbe sui contagi in Sardegna.

Crescono ancora i contagi settimanali in Sardegna, secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe. Resta ancora sotto controllo la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid e in terapia intensiva. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri i nuovi casi positivi sono 138 con un decesso.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 1 al 7 dicembre rispetto a quella precedente sale da 168 a 190. La variazione percentuale dei nuovi casi segna un +13,6%. Resta sotto la soglia la percentuale dei posti letto occupati: il monitoraggio Gimbe in Sardegna rileva un tasso di occupazione 4% in area medica, mentre in terapia intensiva la percentuale è al 6%.

Per quanto riguarda invece i nuovi casi ogni 100mila abitanti nelle province della Sardegna, il dato più alto dell’isola si registra a Sassari con 78, segue Nuoro con 76, Sud Sardegna con 72, Oristano con 59 e infine Cagliari con 33.

La situazione in Italia.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 1-7 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (105.771 vs 86.412) e decessi (558 vs 498). Crescono anche i casi attualmente positivi (240.894 vs 194.270), le persone in isolamento domiciliare (234.040 vs 188.360), i ricoveri con sintomi (6.078 vs 5.227) e le terapie intensive (776 vs 683). Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 558 (+12%), di cui 17 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +93 (+13,6%)

Ricoverati con sintomi: +851 (+16,3%)

Isolamento domiciliare: +45.680 (+24,3%)

Nuovi casi: 105.771 (+22,4%)

Casi attualmente positivi: +46.624 (+24%)