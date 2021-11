I dati del monitoraggio Gimbe in Sardegna.

Salgono di quasi il 60% i contagi settimanali in Sardegna secondo l’ultimo monitoraggio della fondazione Gimbe. Resta ancora sotto controllo la percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid, ampiamente sotto la soglia di allerta sia in terapia intensiva che in area medica. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di ieri i nuovi casi positivi sono 130 e due decessi.

Il report.

I casi attualmente positivi per 100mila abitanti nella settimana dal 10 al 16 novembre rispetto a quella precedente sale da 96 a 18. La variazione percentuale dei nuovi casi segna un +58%. Resta sotto la soglia la percentuale dei posti letto occupati: il monitoraggio Gimbe in Sardegna rileva un tasso di occupazione 3% sia in area medica, mentre in terapia intensiva la percentuale sale al 4%. Secondo l’aggiornamento di ieri della Regione le persone in terapia intensiva sono 10, mentre i ricoverati in area medica sono 43.

Per quanto riguarda invece i nuovi casi ogni 100mila abitanti nelle province della Sardegna, il dato più alto dell’isola si registra a Sassari con 58, segue Oristano con 41, Nuoro con 36, Sud Sardegna con 29 e infine Cagliari con 25.

La situazione in Italia.

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 10-16 novembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (54.370 vs 41.091) e decessi (402 vs 330). Continuano a salire anche i casi attualmente positivi (123.396 vs 100.205), le persone in isolamento domiciliare (118.945 vs 96.348), i ricoveri con sintomi (3.970 vs 3.436) e le terapie intensive (481 vs 421). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Decessi: 402 (+21,8%), di cui 28 riferiti a periodi precedenti

Terapia intensiva: +60 (+14,3%)

Ricoverati con sintomi: +534 (+15,5%)

Isolamento domiciliare: +22.597 (+23,5%)

Nuovi casi: 54.370 (+32,3%)

Casi attualmente positivi: +23.191 (+23,1%)