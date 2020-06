Al primo posto Olbia che stacca tutti gli altri.

Nel 2019 nel Nord Sardegna sono stati spesi 560 milioni e 428mila euro. E’ questo il risultato che emerge dai dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha pubblicato i dati provvisori degli importi spesi lo scorso anno.

Nell’elenco si tiene conto di tutti i giochi, dalle lotterie istantanee (I gratta e vinci) a lotto e superenalotto, passando per scommesse, videolottery. Le vincite dei giocatori della provincia di Sassari e della Gallura si sono attestate sui 397 milioni e 924mila euro con un guadagno per l’Erario di circa 98 milioni di euro. In tutta la provincia di Sassari i giocatori hanno “gettato via” 162 milioni, voce identificata come “spesa”.

Per quanto riguarda i dati in Gallura il comune dove si è giocato di più è stato Olbia, con una spesa di oltre 126 milioni di euro, che stacca tutti gli altri comuni. Secondo infatti si trova Arzachena con 23 milioni e mezzo di euro e sul podio Tempio Pausania con quasi 14 milioni.

Altri comuni della Gallura dove la febbre del gioco è alta sono Budoni con quasi 8 milioni, San Teodoro molto vicino ai 7, Santa Teresa Gallura con poco più di 6 e Palau con oltre 5 milioni di euro spesi.

