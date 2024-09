Bimbo morto, Lucarelli dà ragione a Fedez ma lo attacca: “Il potere della vittima”

La Lucarelli lancia una critica a Fedez.

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta sulle polemiche contro Fedez in seguito al concerto a Ozieri, dopo la tragedia che ha messo fine alla vita del giovane Gioele Putzu. Il rapper è stato criticato dal padre del bambino, Ivan Putzu, che ha espresso pubblicamente il suo dolore, perché era venuto per vederlo, così la blogger ha pubblicato una storia sui social, dicendo che l’artista “ha ragione”.

La Lucarelli è intervenuta sulla questione attraverso Instagram, sostenendo che, dal punto di vista del cantante, lui non aveva fatto nulla di sbagliato a esibirsi, pur esprimendo rispetto per il dolore della famiglia. Tuttavia, ha punzecchiato di nuovo il rapper, richiamando alla memoria un episodio passato in cui lei stessa era stata al centro di un’aspra polemica.

La giornalista e blogger si riferiva al caso di Matteo Mariotti, il giovane di Parma che aveva perso una gamba in un attacco di squalo in Australia, vicenda legata a una raccolta fondi contestata dalla Lucarelli tempo fa.

Secondo Selvaggia Lucarelli, Fedez starebbe ora sperimentando “il potere della vittima”, descrivendo come, anche quando si ha ragione, la narrazione della vittima prevale sempre, a prescindere dai fatti oggettivi. La blogger diverso tempo fa aveva già attaccato il rapper in merito al concerto a Ozieri, punzecchiandolo accusandolo di essere presente dappertutto.

