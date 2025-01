La Gallura celebra il Giorno della memoria, ecco tutti gli eventi

Il giorno della memoria a Olbia e in Gallura.

Anche la Gallura non dimentica le vittime dell’Olocausto e celebra il Giorno della memoria con una serie di eventi in diversi comuni del territorio. Il 27 gennaio in tutto il mondo si ricordano le persone che hanno perso la vita a causa del nazismo ed è una giornata di lutto e di riflessione, istituita 20 anni fa, nel 2005.

A Olbia, all’interno del programma della rassegna “Sul filo del discorso”, si terrà al MusMat lunedì 27 gennaio alle ore 17:30, un’azione scenica liberamente tratta dal diario di Anne Frank dal titolo “Soit gentil et tiens courage”. Anche gli studenti della scuola media “A.Diaz”, come ogni anno, hanno celebrato il Giorno della memoria con un evento nella scalinata di San Simplicio.

A Tempio, da lunedì 27 al 31 gennaio, nella Biblioteca comunale, le scuole cittadine sono state coinvolte in diversi eventi legati al Giorno della Memoria. Dalle ore 11 di lunedì 27, la 5a Liceo Classico G.M. Dettori proporrà le proprie riflessioni durante la performance dal titolo “Mille volti, nessun nome”, ideata dagli studenti. Da martedì 28 al 31 gennaio saranno proiettati per gli alunni della primaria i cortometraggi “Ho scelto la vita” e “La stella ai Andra e Tati”.

Ad Arzachena, martedì 28 gennaio alle ore 16:30, ci sarà un evento dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni. In collaborazione con lo sportello linguistico gallurese e il progetto TULIS “Pultèmu a innanzi la Linga”, si leggeranno dei racconti sulla Shoa proprio in occasione del Giorno della memoria. Anche altri comuni più piccoli della Gallura, analogamente, hanno organizzato in questi giorni delle manifestazioni locali per non dimenticare le vittime dell’Olocausto.

