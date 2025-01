Presunto Ufo tra Palau e Arzachena: “Una strana luce scomparsa subito”

Il presunto ufo avvistato lunedì scorso tra Palau e Arzachena.

Uno strano avvistamento tra Palau e Arzachena fa pensare a un presunto Ufo nei cieli galluresi. Si tratta della seconda segnalazione del 2025, stando al giornale ufologico UFOSardegna_news, dopo il caso di Cagliari dell’8 gennaio scorso.

”Lunedì scorso (20 gennaio) – si legge nel post della pagina ufficiale UFOSardegna_news – é accaduto qualcosa di insolito a due automobilisti in transito sulla SS125 che da Palau conduce ad Arzachena, in Gallura. Mentre stavano percorrendo un tratto rettilineo della statale verso le 20, si sono accorti che in alto, nel cielo, c’era un oggetto volante che emetteva luce bianca, consentendo ai due automobilisti di notare perfettamente la sua forma quadrata”.

Chi lo ha visto ha raccontato che la luce restava stava sempre nello stesso punto e faceva piccoli movimenti. Successivamente “é schizzato via a forte velocità in direzione del monte Limbara ed è scomparso dalla vista. Tutto si é svolto in una ventina di secondi”, raccontano. Purtroppo non sono riusciti a scattare una foto o un video del nuovo presunto Ufo nei cieli galluresi.

