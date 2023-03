Giornata della donna, tre giorni di eventi a Olbia: ecco tutti gli appuntamenti

Olbia celebra la Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna Olbia propone un calendario di eventi che andrà avanti per tre giorni, dall’8 al 10 marzo. Organizzati da Amici della Biblioteca Simpliciana, Anpi Gallura, Udi nazionale, Prospettiva Donna, Fidapa sezione di Olbia, Olbia 1905 Accademy, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Olbia, della Regione e del Polo Universitario Olbia.

La Giunta di Olbia

“La festa dell’otto marzo è un momento di testimonianza affinché ci sia un investimento positivo sulle giovani e sui giovani – commenta l’assessora Simonetta Lai -. Testimoniare è come potenziare un insegnamento, facciamo che i messaggi arrivino a tutti. La festa della donna sarà vera festa quando l’educazione e non solo non sarà più di genere”. Anche la vicesindaca sottolinea l’importanza di questi momenti. “Anche quest’anno, in occasione della festa della donna, dobbiamo celebrare le importanti conquiste sociali, economiche e politiche – spiega l’assessora Sabrina Serra -. E anche fare intimamente nostro il cammino che ancora si deve percorrere verso la parità di genere. Allo stesso modo, dobbiamo ricordare le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto in ogni parte del mondo, per respingerle e combatterle in ogni modo possibile”.

8 marzo, la giornata della donna a Olbia

09:30 c/o Sala convegni Museo Archeologico: inaugurazione della Mostra “Madri Costituenti”. Storie di democrazia”, curata da Luisa Sassu di ANPI Sardegna e dall’ANPI Gallura. Dopo i saluti istituzionali delle Assessore Sabrina e Simonetta Lai, sarà presentato il lavoro “Interviste impossibili a tre donne della Resistenza” realizzato dagli alunni della classe III B dell’Istituto Comprensivo di Telti e le letture delle Dichiarazioni delle Madri Costituenti con le Studentesse del Liceo Scientifico L.Mossa, IPIA Amsicora, Liceo Artistico e Musicale De Andrè. A chiudere i lavori della mattinata sarà Vittoria Tola, responsabile dell’UDI Nazionale. Interverranno inoltre Patrizia Desole per l’Associazione Prospettiva Donna, Luisa Di Lorenzo per la CGIL Gallura. Modera l’incontro Dott.ssa Giusy Biosa.

15:00 c/o Olbia Community Hub: Interviste di Web ROCH “Donne che si raccontano alla radio” a cura di Olbia Community Hub e FIDAPA

17:30 c/o Olbia Community Hub: l’Associazione Prospettiva Donna presenta l’opuscolo “Le Costituenti. Donne speciali, ragazze come noi”, a cura dell’UDI Nazionale. Interverranno Vittoria Tola, responsabile Udi Nazionale, Luisa Sassu di ANPI Sardegna, curatrice della mostra inaugurata al Museo, Luisa di Lorenzo di CGIL Gallura, Patrizia Desole dell’Associazione Prospettiva Donna.

9 marzo

10:00 c/o Sala convegni del Polo universitario di Olbia – I piano Aeroporto Olbia Costa Smeralda Olbia – Tavola rotonda sul tema “Management in rosa: il punto di vista femminile sull’innovazione del mercato”. Interverranno manager e imprenditrici di oggi e di domani. Moderatore prof. Usai Antonio – attività realizzata nell’ambito dell’insegnamento in Digital Marketing e Innovation management della Laurea Magistrale in Direzione aziendale – Tourism Mangement e del Laboratorio per l’Innovazione e l’autoimprenditorialità (LIA) – Disea, Università degli Studi di Sassari

17:30 c/o Olbia Community Hub: Presentazione del libro Le relazioni umane pericolose, degli autori Giancarlo Nivoli, Cristiano Depalmas e Fabrizia Nivoli, con Dott. Cristiano Depalmas della Olbia 1905 Academy

10 marzo

Presso la Sala Di Roberto della Biblioteca Simpliciana, il Comune organizza la Presentazione del libro del prof. Eduardo Savarese “È tardi!”, un ritratto da vicino di sette eroine della lirica

• 10:30 incontro dedicato alle Scuole superiori di secondo grado, con la presenza del Liceo Artistico e Musicale

• 17:00 incontro per la cittadinanza

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui