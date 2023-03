Le previsioni meteo.

Il meteo nel weekend sarà caratterizzato da giornate di sole e nuvole a Olbia e in tutta la Gallura. Per oggi sabato 4 marzo 2023 è prevista una giornata di sole e nuvole. La temperatura massima registrata sarà di 14 gradi. I venti raggiungeranno i 20 km/h in serata.

Per domani domenica 5 marzo è prevista una giornata di sole. La temperatura massima registrata sarà di 15 gradi. I venti raggiungeranno i 23 km/h

